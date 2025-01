Caselle in Pittari: grande festa per i 100 anni di Angelo Tancredi

Il Cilento si conferma terra di centenari. Grande festa questo pomeriggio nel Comune di Caselle in Pittari dove Angelo Tancredi ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

Un momento di gioia

Un momento di felicità e di gioia per l’intera comunità che si è stretta attorno ad Angelo e ha partecipato, con immenso affetto, ai tanto attesi festeggiamenti. Una festa che ha visto la presenza anche del Sindaco di Caselle in Pittari Giampiero Nuzzo che, a nome dell’intera amministrazione comunale e della Comunità di Caselle in Pittari, ha espresso i migliori e più affettuosi auguri e sentite felicitazioni al centenario Angelo Tancredi per lo straordinario e brillante traguardo della “Lunga Giovinezza”.

Gli auguri del sindaco

“Con Angelo salgono a tre i centenari nel nostro comune – ha poi aggiunto il primo cittadino – che ha avuto il privilegio di annoverare. Ben sei centenari negli ultimi due anni, confermandosi come terra si longevità”.