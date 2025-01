Felitto in festa per i 100 anni di Nonna Carmela

Grande festa, oggi pomeriggio, a Felitto per i cento anni della signora Carmela Franco. La signora Carmela è nata nel vicino comune di Laurino il 15 gennaio 1925, sposata con Pasquale Gatto di Felitto, conosciuto nel 1947, in un giorno importantissimo per la comunità felittese, quello della Madonna di Costantinopoli a cui la popolazione è tanto devota. Carmela e Pasquale hanno cresciuto insieme quattro figli Teresa, Pina, Alba e Luigi che gli hanno dato nove nipoti e dodici pronipoti.

Una festa piena d’amore e gioia

Una grande famiglia che oggi ha festeggiato la nuova centenaria del Cilento che è stata abbracciata da tutta la comunità, dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmine Casella, dai rappresentanti della Polizia Municipale e dell’Associazione Carabinieri di Roccadaspide. Per l’importante occasione, nonna Carmela è stata raggiunta anche dal parroco di Stio, Magliano e Gorga, Don Mario Bamonte e dal parroco di Felitto e Castel San Lorenzo, Don Domenico Sorrenti. Nonna Carmela ha sempre lavorato i campi e ha vissuto la sua vita con semplicità, amore e dedizione, nelle fede e nell’umiltà.

Il messaggio d’amore dei parenti

“Nonna Carmela è un esempio di speranza che solo chi ha vissuto nella grazia e nell’amore di Dio può trasmettere” hanno affermato i suoi parenti e la sua generosità è riassunta nelle parole in cilentano che ripete spesso nelle sue preghiere: “Madonna mia aiuta a tutti quanti” chiedendo, con generosità, amore e protezione per tutti.

Tanti i cittadini di Laurino e di Felitto che hanno raggiunto la signora Carmela per festeggiare insieme l’ambito traguardo. Alla nuova centenaria, l’amministrazione comunale, ha regalato una fascia tricolore e una targa di buon augurio con parole di stima.