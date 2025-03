Case dell’Acqua ad Eboli: ecco i primi risultati

52 quintali di plastica in meno prodotti, equivalenti a 26.700 bottiglie di plastica non acquistate. Sono questi i primi risultati dell’utilizzo da parte dei cittadini di Eboli delle case dell’acqua site in Piazza Epitaffio, Piazza XXV Aprile e Rione Paterno.

Soddisfatta l’Assessore all’Ambiente Nadia La Brocca che invita i cittadini ad utilizzare sempre di più questo tipo di approvvigionamento.

«Se in soli 80 giorni questi sono i risultati possiamo già dirci orgogliosi – ha commentato l’Assessore – Invitiamo i cittadini ad utilizzare le ricariche il più possibile giacché il gestore ha anche avviato una promozione che si può attivare attraverso whatsapp. È una delle iniziative che, insieme al protocollo d’intesa con Plastic Free e all’iniziativa Adopt a Beach in collaborazione con WWF Italia –Oa WWF Silentum che prevede il monitoraggio e la pulizia di una spiaggia libera, proiettano il Comune di Eboli verso il riconoscimento di territorio Plastic free. Vorrei sottolineare che le migliori politiche di salvaguardia dell’Ambiente sono proprio quelle di prevenzione. Quindi evitare all’origine di produrre troppi rifiuti».

L’iniziativa

L’iniziativa Adopt a Beach, infatti, prevede la pulizia della spiaggia libera di fianco al Lido Tadò da 2 a 4 volte all’anno, liberandola dai rifiuti e dalla plastica. La prima giornata si terrà il 30 marzo o, in caso di pioggia, il 25 aprile.