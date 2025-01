Casaletto Spartano, viabilità e opere pubbliche: parla la sindaca Concetta Amato

A circa sei mesi dall’inizio del secondo mandato, diversi sono i progetti che l’amministrazione di Casaletto Spartano, guidata dalla sindaca Concetta Amato ha intenzione di portare avanti e di completare con un’attenzione particolare alla viabilità e alla messa in sicurezza di alcune strade.

Le dichiarazioni

“Tanto è staro fatto in questi cinque anni e ora c’è da completare quanto è stato avviato nei quinquennio precedente – ha affermato la sindaca Amato -la nostra attenzione si è focalizzata maggiormente sulla questione viabilità e in modo particolare sulla strada principale di accesso al nostro paese, a tal proposito abbiamo già avviato una progettazione per risolvere questa vicenda l’interesse però sarà rivolto anche ad altre strade interno al nostro comune”.

Progetti futuri

La sindaca si è poi soffermata anche sulle altre opere pubbliche che interesseranno il comune: dal completamento del palazzo Bruno a Battaglia, per la realizzazione di una cittadella della musica, al campo sportivo che a stretto giro sarà completato fino ad arrivare alla sistemazione di alcune aree un pò in degrado che invece devono essere recuperate.

Un programma ricco di opere e di progetti che l’amministrazione, nella sua interezza, intenderà portare a termine.