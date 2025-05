Casaletto Spartano si gemella con Armeno: un patto di amicizia nel segno della storia

Nei giorni 11, 12 e 13 maggio, il comune di Casaletto Spartano formalizzerà il gemellaggio con la città di Armeno, sancendo un legame di amicizia e collaborazione

La comunità di Casaletto Spartano si prepara a vivere un evento significativo con il gemellaggio ufficiale con la città di Armeno. L’annuncio è stato dato direttamente dal Sindaco Concetta Amato attraverso un messaggio rivolto ai concittadini. «Nei giorni 11, 12 e 13 maggio vivremo un’esperienza significativa: il nostro Comune si gemellerà ufficialmente con la città di Armeno», ha dichiarato il primo cittadino.

Un percorso condiviso che culmina nella sottoscrizione del patto

Il gemellaggio è il risultato di mesi di preparazione e ha ottenuto l’approvazione unanime dei rispettivi Consigli comunali. «Dopo mesi di preparazione e con l’approvazione unanime dei rispettivi Consigli comunali, le due comunità, rappresentate dai loro Sindaci, sottoscriveranno un patto di gemellaggio», ha sottolineato il Sindaco Amato. Questo atto formale mira a rafforzare un legame già esistente tra le due realtà comunali.

Accoglienza della delegazione di Armeno durante i festeggiamenti patronali

In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS.ma dei Martiri, Casaletto Spartano avrà il piacere di accogliere la Sindaca di Armeno, membri della sua Amministrazione comunale e una delegazione di cittadini armeniesi. «In occasione dei solenni festeggiamenti in onore di Maria SS.ma dei Martiri, avremo il piacere di accogliere tra noi la Sindaca di Armeno, parte della sua Amministrazione comunale e una delegazione di cittadini armeniesi», ha annunciato il Sindaco Amato.

Invito alla partecipazione e allo spirito di accoglienza

Il Sindaco Concetta Amato ha esteso un invito a tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questo importante evento. «Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare con spirito di accoglienza e condivisione», ha concluso il primo cittadino, sottolineando l’importanza di questo momento per il futuro delle due comunità, radicato in una memoria condivisa.