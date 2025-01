Casaletto Spartano: politiche sociali e turismo al centro dell’amministrazione Amato

Le politiche sociali e il turismo, in tutte le sue sfaccettature, rappresentano due degli obiettivi importanti da perseguire per l’amministrazione comunale di Casaletto Spartano guidata dalla Sindaca Concetta Amato.

Gli obiettivi

Non solo opere pubbliche, che comunque hanno un ruolo centrale nel programma politico dell’amministrazione Amato, ma anche sostegno ai giovani e incremento dell’offerta turistica. “Le opere pubbliche sono la parte più visibile relativamente all’operato di un’amministrazione – ha dichiarato la Sindaca Amato – ma le politiche giovanili e sociali rappresentano un altro elemento fondamentale all’interno di una comunità.

Le associazioni presenti sul territorio fanno tanto per favorire momenti di aggregazione e a tal proposito abbiamo redatto un nuovo regolamento che a breve sottoporremo alle associazioni per aiutarle nella realizzazione degli eventi che mettono in campo nel nostro territorio”. E non solo.

La prima cittadina Amato si è concentrata anche sul settore turistico, trainato nel comune di Casaletto Spartano dall’Oasi Capelli di Venere. “Stiamo cercando di implementare l’offerta turistica relativa all’Oasi con la creazione di nuovi sentieri – ha poi aggiunto – ma cercando anche di mettere in evidenza tutto quello che una visita all’Oasi può offrire, al di là delle cascate. A tutto questo deve aggiungersi anche l’offerta turistica data dal Cammino di San Nilo. Siamo davvero entusiasti per le presente registrate grazie a questo cammino”.