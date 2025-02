Casalbuono, autostrada A2: furti di gasolio negli impianti della galleria. Individuati i responsabili

Grazie alla sinergia tra Anas e la Polizia Stradale è stato possibile, negli ultimi giorni, sventare due furti di gasolio lungo i tratti autostradali nelle province di Cosenza, Potenza e Salerno.

L’operazione

Nella giornata di domenica 9 febbraio, la sala operativa Anas di Cosenza ha rilevato alcune attività anomale in prossimità dei macchinari in un’area di cantiere nella zona di Frascineto. Prontamente sono state avviate tutte le procedure previste con il Comando Regionale della Polizia Stradale della Calabria, che in forza lungo A2, sono intervenuti in pochi istanti, bloccando le vie di fuga dei malviventi, ed assicurandoli alla giustizia.

Il secondo intervento che si è verificato nella mattinata di ieri martedì 14 febbraio, ha riguardato un tentativo di furto di gasolio dai macchinari presenti all’interno della galleria ‘Casalbuno’ tra gli svincoli di Padula Buonabitacolo e Lauria.

Individuati i responsabili grazie alla videosorveglianza

Il corretto funzionamento del sistema di videosorveglianza ha rilevato movimenti sospetti presso la cabina elettrica della galleria dove, nell’immediato le squadre Anas hanno identificato il veicolo coinvolto pemettendo l’intervento della Polizia Stradale. I responsabili del tentato furto sono stati identificati e denunciati all’autorità giudiziaria.

La costante attività di sorveglianza operata dal personale Anas anche attraverso le oltre 1000 telecamere presenti lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo e la prontezza d’intervento degli agenti di polizia stradale, hanno permesso di prevenire danni e disservizi che il furto avrebbe potuto causare, confermando l’azione di presidio volto a garantire il severo contrasto ad ogni comportamento illecito, con particolare riferimento a furti, danneggiamenti, abbandono rifiuti e infrazioni al codice della strada.