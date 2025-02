Casal Velino sostiene la candidatura del Maresciallo Cicerelli per il titolo di Cavaliere della Repubblica

Il Maresciallo dei Carabinieri, Carmen Cicerelli, potrebbe presto ricevere un importante riconoscimento: la Giunta Comunale di Casal Velino ha infatti deciso di proporla per il titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

L’impegno del Maresciallo Cicerelli

Questa candidatura nasce dal grande rispetto e dall’ammirazione per il suo lavoro, sia in ambito militare che internazionale. In particolare, il Maresciallo Cicerelli, originaria di Casal Velino, si è distinta nelle missioni di pace sotto l’ONU, guadagnandosi il plauso della sua linea di comando grazie alla professionalità e all’impegno dimostrati. Il suo operato ha dato prestigio alla comunità cilentana, a cui è profondamente legata.

L’Amministrazione Comunale ha quindi deciso di avanzare ufficialmente la sua candidatura, ritenendo fondamentale valorizzare chi si impegna con dedizione e competenza nel proprio lavoro. La richiesta è stata inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze, in attesa di valutazione.