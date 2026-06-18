Casal Velino, scatta il piano parcheggi 2026: ecco le tariffe e le aree di sosta a pagamento

Al via il piano parcheggi 2026 a Casal Velino, in vigore dal 13 giugno al 31 ottobre per tutti i giorni della settimana, con vigenza oraria dalle 08:00 alle 01:00. Il provvedimento, approvato dalla Giunta Pisapia, è stato adottato anche in vista del periodo estivo, in cui si assiste su tutto il territorio comunale a un considerevole incremento della popolazione e, quindi, alla conseguente esigenza di aree di sosta per l’accoglienza dei turisti ospiti.
Le strade e le aree interessate dalla sosta a pagamento
Le aree soggette al pagamento del ticket a mezzo del dispositivo parcometro e/o con l’applicativo online EasyPark saranno le seguenti:
- Piazza Marconi
- Parcheggio Grandi Eventi
- Via Lista
- Via Lungomare
- Area portuale
- Piazzola antistante la palazzina dei servizi
- Via Palinuro
- Via dello Zodiaco
- Via Le Marine
- Parcheggio adiacente la rotonda d’ingresso alla Frazione Marina
Tariffe ordinarie e fasce orarie
Per quanto riguarda le tariffe, il costo standard è di:
- € 1,00 per 2 ore – tariffa valida dalle ore 08:00 alle 20:00;
- € 2,00 per 6 ore – valida dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
- € 2,00 per l’intera fascia dalle ore 20:00 alle ore 01:00.
Le eccezioni: Piazza Marconi e il parcheggio “Rotonda”
In Piazza Marconi e nel parcheggio all’ingresso del paese sono previste delle eccezioni:
- Piazza Marconi: ci sarà una tariffa a tempo pari a € 1,00 per ogni 30 minuti (dalle ore 08:00 alle ore 20:00) ed € 1,00 all’ora dalle ore 20:00 alle ore 01:00.
- Parcheggio “Rotonda” (ingresso paese): il ticket è di € 1,00 dalle ore 08:00 alle 17:00 e di € 2,00 dalle 17:00 alle ore 01:00.
Abbonamenti per residenti e limitazioni
Sono previste forme di abbonamento distinte per residenti e non residenti. Viene specificato, inoltre, che qualsiasi tipologia di abbonamento non avrà validità sulle piazzole di sosta di Piazza Marconi, sulla quale sarà ritenuto valido solo lo scontrino emesso dal parcometro ivi presente o tramite l’applicativo online EasyPark.
|ABBONAMENTO PER RESIDENTI
|BIMESTRALE
|€ 70,00
|MENSILE
|€ 50,00
|QUINDICINALE
|€ 30,00
|MENSILE
|€ 10,00
|Residenti su aree soggette a pagamento che locano, la propria abitazione, ad un residente del Comune di Casal Velino
|GRATUITO
|Residenti su area di sosta soggetta a pagamento
|GRATUITO
|Venditori di prodotti propri su Piazza Grandi Eventi.
|ABBONAMENTO PER NON RESIDENTI
|MENSILE
|€ 70,00
|Per la 1° autovettura
|QUINDICINALE
|€ 40,00
|SETTIMANALE
|€ 30,00
|ABBONAMENTO ESERCENTI COMMERCIALI
|Per i soli titolari Intestatari dell’attività insistente su vie e piazze soggette al sistema delle aree di sosta a pagamento. È prevista la possibilità di ottenere abbonamenti quadrimestrali (periodo giugno-settembre) per l’importo di € 100,00, trimestrali € 80,00 o mensile € 50,00.
|Dipendenti di tali esercizi commerciali previa esibizione di attestazione di assunzione rilasciata dai competenti uffici.
|Mensile – Bimestrale
|€ 20,00-€ 30,00
|ABBONAMENTO PER DIPORTISTI
|Tale abbonamento consente la sosta non solo nell’area portuale ma anche sull’intero territorio soggetto al sistema delle Aree di sosta a pagamento
|Mensile
|€ 50,00
|ABBONAMENTO RESIDENTI VIA TORRE
|GRATUITO
|Per residenti di Via Torre con validità esclusivamente negli stalli di sosta riservati ai residenti nella predetta via
|ABBONAMENTO RESIDENTI PIAZZA MARCONI
|GRATUITO
|Per residenti di P.zza Marconi con validità esclusivamente negli stalli di sosta riservati ai residenti ubicati in Via Canale Tufolo.