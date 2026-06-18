Casal Velino, scatta il piano parcheggi 2026: ecco le tariffe e le aree di sosta a pagamento

Al via il piano parcheggi 2026 a Casal Velino, in vigore dal 13 giugno al 31 ottobre per tutti i giorni della settimana, con vigenza oraria dalle 08:00 alle 01:00. Il provvedimento, approvato dalla Giunta Pisapia, è stato adottato anche in vista del periodo estivo, in cui si assiste su tutto il territorio comunale a un considerevole incremento della popolazione e, quindi, alla conseguente esigenza di aree di sosta per l’accoglienza dei turisti ospiti.

Le strade e le aree interessate dalla sosta a pagamento

Le aree soggette al pagamento del ticket a mezzo del dispositivo parcometro e/o con l’applicativo online EasyPark saranno le seguenti:

Piazza Marconi

Parcheggio Grandi Eventi

Via Lista

Via Lungomare

Area portuale

Piazzola antistante la palazzina dei servizi

Via Palinuro

Via dello Zodiaco

Via Le Marine

Parcheggio adiacente la rotonda d’ingresso alla Frazione Marina

Tariffe ordinarie e fasce orarie

Per quanto riguarda le tariffe, il costo standard è di:

€ 1,00 per 2 ore – tariffa valida dalle ore 08:00 alle 20:00;

– tariffa valida dalle ore 08:00 alle 20:00; € 2,00 per 6 ore – valida dalle ore 08:00 alle ore 20:00;

– valida dalle ore 08:00 alle ore 20:00; € 2,00 per l’intera fascia dalle ore 20:00 alle ore 01:00.

Le eccezioni: Piazza Marconi e il parcheggio “Rotonda”

In Piazza Marconi e nel parcheggio all’ingresso del paese sono previste delle eccezioni:

Piazza Marconi: ci sarà una tariffa a tempo pari a € 1,00 per ogni 30 minuti (dalle ore 08:00 alle ore 20:00) ed € 1,00 all’ora dalle ore 20:00 alle ore 01:00.

ci sarà una tariffa a tempo pari a € 1,00 per ogni 30 minuti (dalle ore 08:00 alle ore 20:00) ed € 1,00 all’ora dalle ore 20:00 alle ore 01:00. Parcheggio “Rotonda” (ingresso paese): il ticket è di € 1,00 dalle ore 08:00 alle 17:00 e di € 2,00 dalle 17:00 alle ore 01:00.

Abbonamenti per residenti e limitazioni

Sono previste forme di abbonamento distinte per residenti e non residenti. Viene specificato, inoltre, che qualsiasi tipologia di abbonamento non avrà validità sulle piazzole di sosta di Piazza Marconi, sulla quale sarà ritenuto valido solo lo scontrino emesso dal parcometro ivi presente o tramite l’applicativo online EasyPark.