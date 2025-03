Casal Velino: prosegue il lavoro di decoro urbano e riqualificazione. Parla il sindaco, Silvia Pisapia | VIDEO

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Casal Velino per migliorare il decoro urbano e valorizzare il territorio con interventi mirati di riqualificazione. Tra i progetti già realizzati e quelli in fase di avvio, spicca la nuova passeggiata pedonale che collega il Bivio di Acquavella alla località Marina, un’opera che si inserisce nel più ampio piano di mobilità sostenibile del comune.

Il Sindaco Pisapia: “Soddisfatti per il percorso pedonale”

Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Silvia Pisapia per la realizzazione del nuovo percorso, che si ricongiunge alla passeggiata già esistente, offrendo ai cittadini e ai visitatori un tracciato pedonale sicuro. Ma l’impegno dell’amministrazione non si ferma qui. Un altro intervento di grande rilevanza riguarda la riqualificazione del lungomare, i cui lavori partiranno a fine estate dalla zona portuale. Si tratta di un progetto ambizioso, suddiviso in lotti, che punta a valorizzare l’intero litorale, migliorando la fruibilità degli spazi e potenziando l’attrattività turistica. Lotta all’erosione costiera Pisapia ha inoltre rassicurato i cittadini sul problema dell’erosione costiera, un fenomeno che da tempo interessa il litorale cilentano: “Esiste un problema di erosione costiera, e ci tengo a tranquillizzare i cittadini: l’amministrazione, già dallo scorso novembre, sta lavorando per individuare soluzioni efficaci e ridurre l’impatto del fenomeno”, ha dichiarato.

Un piano da 60 milioni per la costa di Casal Velino e Ascea

Intanto, è di questi giorni la notizia che la Provincia sta chiudendo la progettazione di un intervento da 60 milioni di euro per la difesa e la riqualificazione della costa dei comuni di Casal Velino e Ascea. Questo importante piano si affiancherà ai numerosi progetti stralcio già in corso nei singoli comuni, confermando l’attenzione delle istituzioni verso la tutela del territorio e il rilancio delle aree costiere.