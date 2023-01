Casal Velino: programma lavori sul lungomare

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, programma lavori di protezione dei varchi delle scogliere antistanti il lungomare della Marina.

Il progetto di Casal Velino

In particolare il progetto esecutivo prevede la realizzazione delle barriere sommerse mediante massi di terza categoria nell’ambito del lungomare di Marina di Casal Velino. Inoltre è previsto di salpare i massi ai lati della mantellata per la fimissione in sagoma.

Il costo dei lavori

La spesa complessiva è pari a € 1.045.000,00, in stralcio della progettazione definitiva e relativa al solo intervento sul comune di Casal Velino e sulla base del prezzario Regionale Campania 2022; l’importo è costituito da € 725.000,00 per lavori, compreso oneri per la sicurezza e €. 320.000,00 per somme in amministrazione.

Per l’intervento in oggetto l’Ente è risultato beneficiario delle risorse del Decreto del Ministero dell’Interno dell’ 8 novembre 2021 , che assegna contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio.