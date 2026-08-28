Casal Velino, presentazione del Piccolo vocabolario del dialetto casalecchiaro

La valorizzazione dell’identità locale e della memoria storica del Cilento passa attraverso il recupero delle radici linguistiche. L’Associazione Culturale Portosalvo organizza a Casal Velino Paese la presentazione ufficiale del volume “Piccolo vocabolario del dialetto casalecchiaro”, un’opera editoriale mirata a custodire e tramandare il patrimonio dialettale della comunità.
L’appuntamento è fissato per lunedì 31 agosto, alle ore 21:00, in via Retro Santi, nel cuore del centro storico cittadino. Un’occasione di approfondimento culturale che unisce analisi linguistica, antropologia e momenti musicali dal vivo.
Il programma dell’evento e i saluti istituzionali
La serata si aprirà con i saluti istituzionali affidati a Silvia Pisapia, sindaca di Casal Velino, a Carmela Lista, presidente dell’Associazione Culturale Portosalvo, e a Ottorino Caruso, curatore del progetto editoriale che ha guidato la realizzazione del vocabolario.
La presentazione rappresenta il coronamento di un lavoro di ricerca volto a preservare le espressioni idiomatiche, i termini tradizionali e le sfumature fonetiche tipiche di Casalecchio (Casal Velino Paese), salvaguardando un patrimonio orale a rischio di estinzione.
Gli interventi culturali e l’accompagnamento musicale
Il dibattito e l’analisi dei contenuti del libro vedranno la partecipazione di autorevoli figure del panorama culturale e accademico:
- Paolo Apolito, antropologo e scrittore;
- Mariella Marchetti, professoressa e giornalista;
- Gian Piero Tomasco, in rappresentanza dell’associazione “Viviamo Casalicchio”.
A fare da cornice alla presentazione sarà la performance del duo musicale composto da Christine Werner al pianoforte e Nicola Palladino al cajón, che accompagnerà i vari momenti dell’incontro.