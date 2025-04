Casal Velino: ok all’installazione della stazione pluviometrica

Arriva l’ok dal Comune di Casal Velino per l’installazione della stazione di monitoraggio pluviometrico nell’area di pertinenza della strada di accesso secondario adiacente il cimitero comunale di Acquavella; la stazione era originariamente posizionata sull’edificio scolastico oggetto ora di lavori di demolizione e ricostruzione.

L’area

L’area individuata dal personale della Protezione Civile, oltre ad essere in una posizione non interferente con l’area cimiteriale, ha le caratteristiche idonee in termini di facilità di installazione, copertura segnale radio, efficacia delle misurazioni, attese le finalità e l’uso ai fini di protezione civile dei dati rilevati dalla rete di monitoraggio meteo pluviometrico in tempo reale e la gestione del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico sul territorio regionale.

Le stazioni pluviometriche sono particolari stazioni meteorologiche che hanno un pluviometro, o una misura radar, che consente di misurare la quantità di pioggia caduta. La stazione pluviometrica può avere una conformazione “semplice” con il solo pluviometro o integrare sulla stessa diverse tipologie di sensori.