Casal Velino: nuovo furto in abitazione al Bivio di Acquavella

Non si ferma l’incubo dei furti che sta interessando il Cilento. Torna la paura a Casal Velino, in località Bivio Acquavella. Un nuovo colpo in abitazione è avvenuto ieri sera in Via dei Biancospini.

L’azione dei malviventi

Stando alle prime ricostruzioni sull’accaduto, dei malviventi si sono introdotti in casa forzando il balcone sul retro, portando via pochi oggetti di valore.

Al momento del furto i proprietari si trovavano in casa e a far scappare i ladri è stato l’allarme di sicurezza. Sul posto i Carabinieri della locale stazione, per tutti i rilievi del caso.

A pochi mesi di distanza dall’ondata di furti che ha colpito il piccolo centro cilentano, ritorna la preoccupazione.