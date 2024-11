Casal Velino: misure per sostenere gli operatori economici locali. Ecco le novità

Il Comune di Casal Velino, guidato dalla sindaca Silvia Pisapia, intende porre in essere misure per sostenere gli operatori economici locali a superare momenti di crisi economica e ad estinguere i carichi debitori, ricorrendo agli strumenti della riduzione del canone di utilizzo secondo criteri di equità e del rateizzo. Il provvedimento era stato già adottato nel periodo Covid.19.

Le misure

L’Ente ha così previsto di predisporre, nelle more di revisione del quadro normativo nazionale e comunitario in materia di demanio marittimo, le procedure finalizzate a differire al 31.12.2024 il termine di scadenza della licenza di concessione demaniale marittima n. 42/2020 del 22.12.2020 e successivo atto di appendice / proroga del 15.12.2022 e, di conseguenza, adeguare la scadenza degli atti autorizzativi di affidamento di tutti i locali dove contemplati.

Il Comune ha deciso di consentire – per i soli pescatori – la riduzione annua del canone di utilizzo con decorrenza 01/04/2022 – 31/12/2023 sulla scorta delle fasce di reddito ISEE come di seguito indicato: 1) fascia ISEE fino a € 15.000 — riduzione pari a € 500,00; 2) fascia ISEE fino a € 30.000 riduzione pari a € 300,00; 3) fascia SEE oltre € 40.000 nessuna riduzione. Invece, per coloro che rientrano nelle prime due fasce e che abbiano già corrisposto il dovuto senza aver usufruito di alcuna riduzione, sarà data la possibilità di poter compensare, nei limiti della capienza fiscale / contributiva, la propria posizione con quanto già corrisposto.

L’Amministrazione ha consentito, altresì, la possibilità per tutti i soggetti autorizzati di rateizzare il carico debitorio (riferito ai canoni di utilizzo) per un numero massimo di n. 5 rate, con cadenza bimestrale, a condizione che: a) sia trasmessa all’Ufficio Demanio istanza di parte con l’importo da rateizzare, consistente nell’importo che residua a seguito di pagamento in acconto del 40% dell’importo totale che sarà quantificato dall’ufficio Demanio; b) in caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, si dichiarerà automaticamente la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l’importo residuo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione; c) dal termine di pagamento originario al termine ultimo rateizzato, maturano gli interessi al tasso legale come per legge.