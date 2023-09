Casal Velino Marina, c’è l’allerta meteo: rinviato concerto Alex Britti

È stato rinviato a data da destinarsi, il concerto di Alex Britti, di sabato 23 settembre a Casal Velino Marina.

Considerate le previsioni meteo avverse nonché l’allerta di colore giallo, diramata quest’oggi dalla protezione civile su tutta la Campania a partire dalla mezzanotte, si è reso necessario, spostare l’evento organizzato dall’amministrazione Pisapia.

Il comunicato

A comunicarlo è infatti proprio il Sindaco sulla sua pagina Facebook: “Viste le avverse condizioni meteoriche, come da bollettino diramato dalla Regione Campania – Settore di Protezione Civile, il concerto dell’artista Alex Britti, previsto per la serata del 23.09.2023, è rinviato a successiva data”.

Il concerto di Alex Britti era stato previsto per chiudere i festeggiamenti in onore di San Matteo, Patrono della località Marina ma anche per salutare l’estate casalvelinese che, per forza di cause maggiori, si allungherà ancora un po’.