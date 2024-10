Casal Velino, “In Her Shoes”: una giornata di beneficenza in memoria di Lorella Rizzo

Si è tenuto a Marina di Casal Velino la terza edizione di “In Her Shoes – In ricordo dei suoi passi“, un un evento di beneficenza in memoria di Lorella Rizzo, una donna forte e dinamica venuta a mancare tre anni fa a causa di un cancro.

La figlia Luana, grazie al contributo di tanti amici, ha come obiettivo quello di sensibilizzare e celebrare l’importanza psico-fisica per le persone che stanno lottando contro un tumore.

Tutto il ricavato dell’evento sarà devoluto all’AIRC, la Fondazione per la ricerca sul cancro. «Un piccolo gesto per rendere il cancro sempre più curabile!».