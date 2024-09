Casal Velino, Comune cerca sponsor per il “Velino Meeting 2024”

Il Comune di Casal Velino, guidato dal sindaco Silvia Pisapia, ha pubblicato un avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione del progetto “Velino Meeting 2024”. La manifestazione, in particolare, si svolgerà il 6 settembre con il concerto dell’artista Clementino.

L’iniziativa

L’Ente intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per Ie attività culturali in programma nell’estate 2024, in particolare per l’evento “Velino Meeting 2024”. Possono avanzare offerte di sponsorizzazione imprese (anche individuali), società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs, n. 163/2006 per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta dalla normativa vigente.

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Casal Velino garantisce, in linea generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione il ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale nelle campagne di comunicazione secondo i piani appositamente predisposti e nei luoghi nei quali si svolgono le attività; la possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione.

Le modalità di presentazione delle domande

La proposta di sponsorizzazione deve essere in forma scritta e redatta su carta intestata secondo il fac-simile (che si può trovare presso il sito istituzionale dell’Ente) e deve essere recapitata entro e non oltre il 3 settembre 2024. La proposta va inviata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it, o recapitata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Casal Velino. Le proposte pervenute saranno valutate dall’Amministrazione comunale, privilegiando le proposte che presentino il maggior finanziamento.