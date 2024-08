Casal Velino, cade nelle acque del porto: salvato anziano

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a Casal Velino Marina. Un uomo di 86 anni, originario del napoletano, è finito nelle acque del porto.

Provvidenziale per l’anziano il salvataggio da parte di alcuni operai che stavano lavorando sul posto, i quali hanno assistito alla scena e prontamente si sono gettati in acqua senza esitazione per portarlo in superficie.

Immediatamente si è attivata la macchina dei soccorsi. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Misericordia di Ascea per e i Carabinieri della locale stazione.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Al momento, non si sa perché sia caduto in mare, non si esclude un gesto volontario dell’anziano. Per fortuna la vicenda si è conclusa solo con tanta paura e incredulità tra la gente presente.