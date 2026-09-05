Casal Velino, al Centro Ardisani arrivano i laboratori di serigrafia gratuiti

Il Centro Polifunzionale Ardisani di Casal Velino si conferma uno snodo fondamentale per l’aggregazione e la crescita culturale del territorio salernitano. Nei pomeriggi di oggi, sabato 5, e sabato 12 settembre, dalle ore 16:00 alle 18:00, i locali della biblioteca comunale accoglieranno un laboratorio gratuito di serigrafia artigianale. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini e strutturata per essere accessibile anche a chi non possiede alcuna conoscenza pregressa nel settore della grafica, mira a promuovere la creatività manuale e la partecipazione sociale.

Tecniche di stampa e personalizzazione dei tessuti

La guida del percorso formativo sarà affidata a Caterina Volpe, esperta che accompagnerà gli iscritti attraverso ogni singola fase del processo di stampa serigrafica. La didattica prevederà la creazione degli stencil, la preparazione tecnica dei telai da stampa e le esercitazioni pratiche di trasferimento dell’inchiostro su carta e tessuto. Tutto il materiale necessario, tra cui telai, borselli e borse in tela (shopper), sarà fornito dall’organizzazione. I partecipanti avranno inoltre la possibilità di portare da casa un capo di abbigliamento bianco, come una t-shirt, per personalizzarlo direttamente in aula.

«La serigrafia è una tecnica che permette a tutti di sperimentare: non serve essere esperti, basta avere un’idea e la voglia di metterla su carta o su tessuto», spiega Caterina Volpe.

Il Progetto Velinia Hub e la valorizzazione dei beni pubblici

L’evento rientra nel quadro programmatico di Velinia Hub, iniziativa promossa dall’Unione dei Comuni Velini insieme a Projenia SCS. Il progetto è finanziato nell’ambito della seconda edizione dell’Avviso Pubblico ANCI, pensato per rigenerare gli immobili di proprietà pubblica attraverso attività innovative destinate alla fascia giovanile under 35.

«Velinia Hub nasce per trasformare gli spazi pubblici in luoghi vissuti, dove le persone possano incontrarsi, apprendere e creare. La serigrafia è un esempio concreto di questa visione: un’attività semplice, inclusiva e capace di mettere in movimento creatività e partecipazione», dichiara Luca Mauriello, CEO di Projenia SCS.

Modalità di partecipazione e prenotazione

L’accesso ai laboratori del 5 e 12 settembre presso la Biblioteca di Casal Velino è totalmente gratuito, ma la disponibilità dei posti è limitata per garantire il corretto svolgimento delle attività pratiche. Per questa ragione è richiesta la registrazione preventiva contattando la referente Caterina Volpe al numero telefonico 338 479 2746.