Carnevale, oggi Martedì grasso: ecco tutti gli appuntamenti e le sfilate dei carri in programma

Oggi Martedì grasso. Le Città si apprestano a vivere una magica e colorata giornata all’insegna del divertimento e dell’allegria con la tradizionale sfilata dei carri allegorici e tante maschere.

Vediamo gli appuntamenti a cui non poter mancare nel Cilento, Vallo di Diano

Ad Agropoli ritorna la grandiosa sfilata dei carri allegorici che oggi partirà, come da tradizione, dal Lungomare San Marco fino ad arrivare in P.zza Vittorio Veneto per la premiazione del carro più bello.

Non finisce qui, quest’anno in occasione della 50esima edizione del Carnevale agropolese. L’amministrazione comunale ha pensato di allestire un Museo presso la Fornace per rivivere le emozioni di questi primi 50 anni e, in più, il 24 febbraio c’è attesa per una festa rionale dedicata ai maestri cartapestai e il 26, sul Lungomare, i carri, per la prima volta, stazioneranno per l’intera giornata così da poter ammirare, da vicino, tutta la bellezza e l’arte della realizzazione e la lavorazione della cartapesta.

A Laurito, attesa per la premiazione dei carri che partiranno da Località S.Antonio alle ore 15:00 e a seguire festa in maschera in Piazza S.Giovanni Battista.

Pisciotta a partire dalle ore 15:00, sfilata dei carri allegorici e intrattenimento in Piazza Pinto. Alle 21:30, discoteca in piazza con musica e divertimento per grandi e piccini.

Appuntamento sul lungomare di Ascea per una grande parata in maschera a partire dalle ore 15:00 (punto di raccolta zona campo sportivo) con musica, animazione, mascotte e animazione.

Il ritorno del tradizionale Cannaluoaro a Piaggine

Piaggine: ritorna il tradizionale «Cannaluaro-il carnevale Chianaro», dopo la tradizionale sfilata dei carri allegorici, dalle 16:00 la festa continuerà con lo spettacolo dei Lanternina Folk e presso l’aula polifunzionale si ballerà e canterà con il Mago Ettore.

Presso la Sala Manifestazioni di Castelcivita a partire dalle 16:00 del 21 febbraio si festeggerà il Carnevale con gli animatori del gruppo “Oasi Animazione”. L’evento, ad ingresso gratuito, è stato realizzato con la collaborazione del Forum dei Giovani e dei ragazzi del Servizio Civile.

A Buonabitacolo appuntamento in Piazza Sandro Pertini a partire dalle 15:30 per momenti di divertimento, musica e tante maschere.

Castel San Lorenzo: Festa ad accesso gratuito presso l’Aula Polifunzionale di via Vigna della Corte a Castel San Lorenzo. Animazione per bambini e tanto intrattenimento a cura della Nova Pro Loco Castellese, il tutto si svolgerà oggi Martedì 21 febbraio.

Martedì 21 febbraio alle 16:00 a Pollica sfilata e premiazione delle maschere più divertenti (categoria 10/17 anni e 17/99) buffet di Carnevale.

Caselle in Pittari: Martedì 21 febbraio ore 15:30 Carnevale per bambini presso la Casa canonica e alle 19:00 incendio del Carnevale e corteo per il centro storico.

Scario: Oggi dalle 15:30 partendo dal Bivio sfilata di carri, balli in piazza, giochi e tanto divertimento. Il tutto accompagnato dai dolci offerti dalle signore del centro.

Sapri: Martedì 21 febbraio festa delle mascherine presso la villa comunale alle 15:00 festa mascherata per i bamkbini con premiazione della maschera più originale.

Policastro Bussentino: Martedì 21 febbraio Santa Marina capoluogo in Piazza Nuova dalle 15:30 ballo in maschera, musica, e premiazione «Gruppo in maschera» Santa Croce dalle 18:00, come da tradizione santamarinese nella serata del 21 febbraio Si vruscia u’ vanu.

Castellabate: A partire dalle ore 15 vi sarà uno spazio interamente dedicato ai bambini con animazione e giochi a cura di Fata Dodò.

Alle ore 17 saranno le ballerine della scuola Espressione Danza protagoniste della scena con diverse esibizioni di ballo.

Alle ore 18 saranno i comici Enzo e Sal di Made in Sud ad animare tutti grazie ai loro sketches dall’incontenibile allegria e ironia.

A seguire la corrida di Carnevale presentata da Francesco Formicola con momenti di ballo a cura della scuola Body Dance darà a tanti dilettanti la possibilità di cimentarsi in performance artistiche di diverso genere.

A partire dalla ore 20 si ballerà con la disco music a cura di Luca P. a conclusione di un’intensa giornata all’insegna dell’allegria e del divertimento.