“Carnevale Montecoricese”: ecco tutte le novità della quarta edizione, 5 giorni di festa e divertimento

Montecorice si prepara a vivere la quarta edizione del Carnevale Montecoricese, un evento attesissimo che quest’anno porta con sé importanti novità. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Ortodonico con il patrocinio del Comune di Montecorice, si svolgerà dal 1° al 5 marzo, con un programma ancora più ricco e coinvolgente.

Il programma

Quattro i carri allegorici protagonisti della manifestazione, frutto del lavoro e della creatività dei gruppi coinvolti: One Piece, Capodanno Cinese, Il Capitano – GigiDag e Mary Poppins. Ai quattro carri si aggiungeranno due gruppi di figuranti: Giappone: Anime e Manga e la scuola di Salerno “Il Contrapasso” con un corteo storico e performance di danza dal titolo “Danzando nei secoli”.

La prima grande novità di questa edizione è un ritorno alle tradizioni: si sfilerà, infatti, in ogni frazione del territorio che avrà il proprio carro allegorico. L’apertura ufficiale del Carnevale avverrà sabato 1° marzo, alle ore 14:00, in località Assunta, con una cerimonia inaugurale che darà il via alla festa tra balli, musica e coreografie. Da qui partirà la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati per le strade di Agnone Cilento, concludendosi con un DJ Set con Kiko Loco Navarro e Marco Vitolo che faranno ballare tutti i presenti.

Domenica 2 marzo, invece, sarà dedicata interamente ai più piccoli con l’evento “Bimbi in maschera”, in programma ad Agnone Cilento dalle ore 15:30. Una giornata pensata per il divertimento delle famiglie, con gonfiabili, giochi, animazione e musica, mentre i carri allegorici resteranno in esposizione per l’intera giornata.

Il momento clou sarà martedì 4 marzo, con la sfilata dei carri allegorici a Montecorice, che partirà alle 16:30 e si concluderà in Piazza San Biagio con la spettacolare cerimonia di chiusura, seguita da un DJ Set con Alex Catino per festeggiare insieme il Martedì Grasso.

Tra divertimento ed enogastronomia

A chiudere il programma del Carnevale Montecoricese, mercoledì 5 marzo, alle ore 18:00, si terrà il sorteggio di Carnevale, che avrà luogo nell’Aula Consiliare del Comune.

Per tutte le giornate dell’evento, saranno presenti stand enogastronomici con prodotti tipici locali, per arricchire l’esperienza del Carnevale con i sapori della tradizione cilentana.