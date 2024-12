Carnevale di Agropoli, FdI: “Sindaco dimentica i ministeri”

Il coordinamento Cilento Nord di Fratelli d’Italia, nella persona di Modestino Del Mastro, e il circolo cittadino di Agropoli, guidato da Adamo Coppola, accoglie con felicità il riconoscimento di fondi per il Carnevale destinati al comune. Risorse, pari a oltre 30mila euro, che il Ministero della Cultura, insieme a quello dell’Economia e Finanze, di cui il comune cilentano è stato beneficiario per la manifestazione che ha più di mezzo secolo di vita.

Le dichiarazioni

“Una notizia molto importante non solo per Agropoli ma per l’intero territorio cilentano la quale fornisce maggior valore ad una tradizione riconosciuta a livello nazionale – dicono – l’assegnazione è stata anche salutata da Palazzo di Città con tanto di comunicato stampa, doveroso, e intervento da parte del primo cittadino Roberto Antonio Mutalipassi e dell’assessore al turismo Roberto Apicella. Nelle dichiarazioni del sindaco, ma come anche in quelle dell’amministratore, non c’è traccia di alcun ringraziamento ai dicasteri guidati da Alessandro Giuli e Giancarlo Giorgetti”.

Il coordinatore ha la memoria lunga e ricorda altre parole del sindaco: “In passato Mutalipassi ha sempre ringraziato le istituzioni – aggiungono Del Mastro e Coppola – gli esponenti del Partito Democratico, ma questo era ben noto, usano due pesi e due misure. Quando c’è da ringraziare non si perde mai tempo, ma quando c’è da farlo per un politico di un altro schieramento entra in gioco una certa dimenticanza”.

A questo punto, il coordinatore dell’area Cilento Nord e del circolo agropolese si sostituiscono al sindaco: “I ringraziamenti li facciamo noi – conclude – ai due dicasteri per l’attenzione a un qualcosa che è tipico di questo territorio e che ci rende d’orgoglio. Purtroppo le bandiere si manifestano anche quando si parla di cultura e ci si divide anche su campi nei quali si dovrebbe essere uniti”.