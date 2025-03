Carnevale 2025: ecco i festeggiamenti nei comuni del Cilento | VIDEO

Tra musica, coriandoli, tradizioni e carri allegorici si è festeggiato il Carnevale in tutto il Cilento. Diversi i Comuni che hanno festeggiato il Martedì grasso.

Ecco i festeggiamenti

In tutto il Cilento, nei giorni scorsi, si sono visti destreggiare tradizioni, riti e carri allegorici tra coriandoli colorati e musica. Tra questi, il Carnevale di Roccadaspide, dopo aver fatto tappa nelle varie frazioni, si è concluso con l’arrivo dei carri in Piazza XX Settembre e la grande festa durata per tutta la giornata. Il Comune di Roccadaspide, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ha dato il suo patrocinio per l’organizzazione dell’evento promosso con la collaborazione delle associazioni “Carretiello in evoluzione” e “Uniti per Massano”. Gli amministratori hanno omaggiato i carristi consegnando loro una targa ricordo segno di gratitudine e stima per l’impegno profuso nella preparazione dei carri allegorici.



La farsa di Don Annibale

Ad Eboli ha preso corpo, come ogni anno, la “farsa di Don Annibale” in coda carri allegorici e ai ballerini. Nel pomeriggio di ieri per il viale Amendola fino a Piazza della Repubblica un serpentone colorato si è snodato e ha attirato l’attenzione di grandi e piccoli. Gran finale in Piazza della Repubblica con l’esibizione della Farsa di Don Annibale divenuta maschera ufficiale del carnevale ebolitano e riconosciuta Patrimonio immateriale culturale della regione Campania.

Il rogo a Campora

Anche la comunità di Campora ha festeggiato nella giornata di ieri il Carnevale tra divertimento e soprattutto tradizione. Anche quest’anno “Carnevale” è stato processato e condannato al rogo, dato che la manifestazione si è conclusa con il falò dove è stato bruciato il pupazzo di “Carnevale”. Un rito antico, propiziatorio di buoni auspici che scaccia il male cedendo il passo alle cose belle.

Carnevale di Pisciotta

Un carnevale speciale, all’insegna del puro divertimento e della spensieratezza anche a Pisciotta. È stato un vero successo, un’occasione di festa che ha regalato sorrisi ed emozioni a grandi e piccini.

Carnevale di Scario

La magia del carnevale ha invaso anche le stradine di Scario. Nel pomeriggio di ieri due i carri che hanno sfilato sul lungomare Marconi “Welcome Las Vegas” realizzato dall’associazione la Torretta e i “Miti Greci”. Un lungo corteo di mascherine e figuranti ha attraversato tutto il paese, impreziosito dal gruppo proveniente da Marina di Camerota che per l’occasione ha rappresentato magistralmente l’Oriente. Una giornata di festa che si è conclusa in Piazza Immacolata tra canti, balli e tanta sana allegria.

Novità della sfilata del Carnevale Montecoricese

A sua volta anche Montecorice ha vissuto alla grande la quarta edizione del Carnevale Montecoricese, un evento attesissimo che quest’anno porta con sé importanti novità. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco Ortodonico con il patrocinio del Comune di Montecorice, ha visto la partecipazione di ben quattro carri allegorici: One Piece, Capodanno Cinese, Il Capitano – GigiDag e Mary Poppins. Ai quattro carri si sono aggiunti due gruppi di figuranti: Giappone: Anime e Manga e la scuola di Salerno “Il Contrapasso” con un corteo storico e performance di danza dal titolo “Danzando nei secoli”.

La prima grande novità di questa edizione è stata il ritorno alle tradizioni con la caratteristica sfilata che si è tenuta in ogni frazione del territorio, ognuna rappresentata con il proprio carro allegorico.