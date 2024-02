Carnevale 2024, la festa si trasferisce a Lago di Castellabate

La Pro Loco Lago organizza in occasione del Carnevale ‘Il paese dei balocchi’. Tutto pronto per festeggiare il Carnevale, domenca 18 febbraio, nella frazione Lago di Castellabate, in piazza Madre Teresa di Calcutta.

L’iniziativa

La Pro Loco è attiva e organizzata per far trascorrere, sin dalle ore 14:30, un gioioso pomeriggio ai bambini, ai ragazzi e agli adulti. Tanto intrattenimento tra giochi di prestigio, con il mago Fofficino, giochi di gruppo, con mascotte, Oratorio’s show, baby dance, l’esibizione delle scuole di ballo e DJ set. Inoltre, per la gioia del palato, tanti piatti tipici, dal salato con polpette e pizze fritte, ai tanti dolci con chiacchiere, crepes e deliziose graffe.