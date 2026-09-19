Cilento

Carmine Padula a Serramezzana per la prima nazionale su Carlo Acutis

A Serramezzana il concerto di Carmine Padula per Weekend al Parco 2026. In prima nazionale le musiche per il film su Carlo Acutis nella Chiesa di San Filippo

Di: Carmela Di Marco
Carlo Acutis

Il festival diffuso Weekend al Parco 2026 domenica 20 settembre fa tappa a Serramezzana, borgo cilentano noto per la sua atmosfera sospesa nel tempo. Il quinto appuntamento della rassegna unisce musica, cinema e identità locale attraverso un evento di rilievo nazionale ospitato nella Chiesa di San Filippo.

La prima nazionale dedicata a Carlo Acutis

Il protagonista della serata sarà il Maestro Carmine Padula, che presenterà il concerto “Music from Cinema”. L’evento assume un valore artistico particolare grazie alla prima esecuzione assoluta delle composizioni scritte per la colonna sonora del film dedicato a Carlo Acutis. L’opera verrà interpretata dal vivo da un’orchestra, valorizzando lo spazio storico della chiesa e offrendo al pubblico un’esperienza culturale intensa.

La cultura come motore di valorizzazione territoriale

Nato con l’obiettivo di animare i centri storici meno noti, il festival conferma la propria missione di promozione turistica e culturale. Gli organizzatori sottolineano che “il territorio non è soltanto lo scenario dell’evento: è parte dello spettacolo”. L’iniziativa gode del sostegno di importanti enti e istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura, la Camera di Commercio di Salerno e BCC Magna Grecia, confermando la centralità della rete istituzionale nella valorizzazione del patrimonio locale.

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