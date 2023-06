“Caretta in vista” a Marina di Eboli. Rinvenuto un nido

Entra nel vivo la stagione di nidificazione della Caretta Caretta sulle spiagge italiane e a Marina di Eboli è subito confermata la presenza di uova nel nido di tartaruga. La meravigliosa scoperta è stata fatta oggi, in coincidenza con la giornata mondiale delle tartarughe marine. La presenza del nido è stata confermata e segnalata dall’Associazione NaturArt che, come ormai avviene da tempo, grazie al prezioso lavoro di decine di volontari tiene sotto controllo il territorio che si snoda lungo chilometri di costa.

Terra fertile quella della Marina di Eboli che viene nuovamente scelta dalla Caretta Caretta per nidificare.

L’importanza di salvaguardare i nidi di caretta caretta

Intanto, mentre le operazioni di conteggio e salvaguardia del luogo proseguono senza sosta, l’appello dei membri attivi dell’associazione si rinnova: “Siamo nel vivo della stagione di nidificazione. Come associazione che partecipa al progetto Caretta in Vista, monitorando il litorale salernitano, estendiamo a tutti l’invito a diffondere la notizia della presenza del nido e fare attenzione a possibili tracce di nidificazione sulle spiagge. Per qualsiasi segnalazione è informazione, non esitate a contattarci. A info@naturart.it o whatsapp 339 875 2378”.

Il commento dell’assessore La Brocca

Tempestivo anche il plauso dell’assessore all’ambiente del Comune di Eboli, Nadia La Brocca. “Grazie ai volontari di Associazione NaturArt, Tartarughe Marine in Campania con Alfio Giannotti e tanti altri, che lavorano per preservare questi splendidi esemplari sempre più in difficoltà per i cambiamenti climatici che stanno mettendo a rischio la loro riproduzione per la plastica in mare, che finisce per soffocarle”.