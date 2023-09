Carenze igienico – sanitarie: chiusa pizzeria nel Vallo di Diano

Carenze igienico sanitarie. E’ questo il motivo per il quale il personale del distretto sanitario di Sala Consilina ha disposto la chiusura di una pizzeria a Montesano Sulla Marcellana. La chiusura rimarrà in vigore fin quanto non il locale non adeguerà gli standard secondo quanto previsto dalla legge. L’intervento del personale dell’Asl Salerno rientra in un’attività di controllo e prevenzione messa in atto su tutto il territorio del Vallo di Diano nelle strutture ricettive.

L’attività è stata svolta di concerto con i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

Il precedente

Sempre in questi ultimi giorni è stata chiusa una struttura per anziani di Buonabitacolo. Anche in questo caso lo stop all’attività è arrivato dopo i controlli del Nucleo Antisofisticazione.