Carenza di sangue nel Cilento: appello urgente per il gruppo 0 Rh negativo

Il sistema sanitario locale sta affrontando una fase critica a causa della carenza di sangue del gruppo 0 Rh negativo. L’allarme riguarda specificamente i presidi ospedalieri di Vallo della Lucania, Roccadaspide e Sapri, dove le scorte attuali risultano insufficienti per garantire la piena operatività e far fronte alle necessità cliniche urgenti.

L’appello dell’Associazione donatori volontari di sangue del Cilento

L’Associazione Donatori Volontari di Sangue del Cilento, da anni attiva nel coordinamento delle raccolte straordinarie, ha diffuso un appello urgente rivolto a tutti i cittadini del territorio.

La richiesta è focalizzata sui donatori appartenenti al gruppo 0 negativo, definito “donatore universale” e fondamentale per le situazioni di emergenza in cui non è possibile attendere la determinazione del gruppo sanguigno del paziente.

I volontari sollecitano la popolazione a recarsi presso le strutture competenti, sottolineando che questo contributo è di “assoluto bisogno per poter salvare altre vite”.

Dove e quando donare nei centri trasfusionali

Le attività di prelievo sono regolarmente attive presso i Centri Trasfusionali dei due principali ospedali dell’area. Al “San Luca” di Vallo della Lucania, è possibile donare dal lunedì al sabato, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 13.00. Per quanto riguarda l’ospedale dell’Immacolata di Sapri, il servizio è operativo sempre dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.30. Entrambe le strutture sono pronte ad accogliere i donatori per gestire l’afflusso necessario a ripristinare le scorte di sicurezza.

Requisiti e indicazioni per i donatori

Per poter procedere alla donazione è necessario aver compiuto la maggiore età. Sotto il profilo fisico, i donatori sono invitati a presentarsi dopo aver consumato esclusivamente una colazione leggera, seguendo l’indicazione tassativa di evitare latte e derivati nelle ore precedenti il prelievo. Il rispetto di queste semplici norme preparatorie garantisce l’idoneità del campione e la sicurezza della procedura.