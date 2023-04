Carenza di personale: la Cisl FP di Salerno solleva le criticità dell’Ospedale “Luigi Curto” di Polla | VIDEO

La mancanza di personale medico, infermieristico e amministrativo all’Ospedale “Luigi Curto” di Polla rappresenta una delle tematiche più urgenti che la Cisl FP di Salerno ha sviscerato nel corso dell’incontro tenutosi questa mattina nell’aula magna della struttura ospedaliera.

L’incontro

Sindaci, amministratori e rappresentanti politici del territorio e della Regione Campania hanno preso parte all’importante appuntamento, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti territoriali e provinciali del comparto sanitario, tra cui il segretario provinciale della Cisl FP di Salerno, Dino Amatruda.

Le criticità

Da tempo, i rappresentanti della Cisl stanno sollevando le criticità che affliggono l’ospedale di Polla, sottolineando come la carenza di personale rappresenti uno dei maggiori problemi. In particolare, la mancanza di medici e infermieri sta mettendo a dura prova la capacità della struttura di garantire un’assistenza sanitaria adeguata ai pazienti, con conseguente aumento delle liste di attesa e delle criticità nel sistema di accoglienza dei pazienti.

Non solo, la carenza di personale amministrativo sta causando ulteriori problemi, rallentando le procedure di accoglienza e di gestione dei pazienti e delle attività dell’ospedale. Questa situazione rappresenta un grave ostacolo per la capacità dell’ospedale di fornire servizi adeguati ai pazienti e di garantire un ambiente di lavoro sicuro ed efficiente per i propri dipendenti.

La Cisl FP di Salerno ha consegnato una relazione dettagliata ai rappresentanti politici presenti all’incontro, al fine di sensibilizzare le istituzioni

C’è bisogno di adottare provvedimenti urgenti per risolvere la situazione di emergenza che sta vivendo l’ospedale di Polla. La relazione evidenzia la necessità di aumentare il numero di medici, infermieri e personale amministrativo, oltre a richiedere un maggiore supporto finanziario per l’acquisto di attrezzature e materiali sanitari.

L’incontro rappresenta un passo importante nella direzione di una soluzione concreta dei problemi che affliggono l’ospedale di Polla. La Cisl FP di Salerno continuerà a monitorare la situazione da vicino e a lavorare per garantire che le istituzioni adottino le misure necessarie per garantire un’assistenza sanitaria adeguata ai cittadini della zona.