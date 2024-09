Carenza di personale in Asl e Azienda Universitaria di Salerno, sindacati: «graduatorie aperte ma non chiamano per le sostituzioni»

La carenza di personale infermieristico nell’Asl Salerno è sempre più critica. Nonostante l’esistenza di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato, le procedure sono ferme da luglio, costringendo gli infermieri già in servizio a straordinari non pagati. A denunciare la situazione è la Cisl Fp Salerno, che sottolinea come questa immobilità stia compromettendo la qualità delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini.

La nota dei sindacati

“L’Asl di Salerno ha bandito un concorso per infermieri a tempo indeterminato, ma nel frattempo non sta utilizzando a pieno la graduatoria esistente”, dichiara Alfonso Della Porta, segretario provinciale della Cisl Fp Salerno. “Questo ritardo sta causando gravi disagi agli utenti e un enorme stress per gli operatori sanitari, costretti a lavorare in condizioni sempre più difficili“.

La Cisl Fp evidenzia come la carenza di personale sia dovuta a diverse cause: assenze per maternità, malattie, congedi per assistere familiari disabili e ferie non sostituite. “La situazione è insostenibile – continua Della Porta – e rischia di compromettere la qualità delle prestazioni sanitarie erogate ai cittadini”.

La Cisl Fp ha chiesto alle aziende sanitarie di intervenire urgentemente per risolvere questa situazione: “È inaccettabile che gli operatori sanitari siano costretti a lavorare 18 ore consecutive”, conclude Della Porta. “Chiediamo alla Regione Campania e all’Asl Salerno di assumere le proprie responsabilità e di intervenire con urgenza per risolvere questa situazione“.