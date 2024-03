Cardile, inaugurata l’opera “Il Diorama Pasquale come messaggio di pace”

Si è tenuta sabato 23 Marzo 2024 alle ore 16,30 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Cardile l'inaugurazione dell'opera “Il Diorama pasquale come messaggio di pace”. La Pasqua è la principale solennità del cristianesimo. Essa celebra la risurrezione di Gesù, avvenuta, secondo le confessioni cristiane, nel terzo giorno dalla sua morte in croce, come narrato nei Vangeli.

Questa usanza ha radici antichissime: il Presepe della Passione era diffuso nei secoli XVIII e XIX prima di essere quasi completamente dimenticato nell'Europa centrale e occidentale, mentre è tuttora molto diffuso nell'Europa meridionale. Hanno collaborato alla realizzazione dell'opera pasquale Claudio Martusciello, Domenico Rizzo, Gianni Rizzo e Vittorio Rizzo.