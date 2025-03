Cardile: esposta la copia autentica della Sacra Sindone | VIDEO

Nella chiesa di “San Giovanni Battista” di Cardile, frazione del Comune di Gioi, è stata esposta ieri sera in modo solenne la copia autentica del sacra sindone di Torino. La celebrazione si è aperta con un momento di preghiera per poi passare all’Ostensione della copia della Sindone e alla celebrazione della S. Messa.

La copia autentica della Sindone

La copia è stata concessa dall’Arcidiocesi di Torino e rimarrà esposta fino alla Domenica delle palme, cioè per tutto il tempo della Quaresima. La Sindone è il lenzuolo funebre nel quale fu avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione e per la sepoltura. “Attraverso questo segno – ha spiegato il parroco Don Marco Torraca . la Comunità intende vivere la Quaresima meditando e riflettendo sulla Passione di Gesù quale atto di Amore supremo per l’umanità. Essa non è qualcosa semplicemente funebre, ma è mistero di croce e di luce, e quindi di risurrezione diceva Benedetto XVI. La sindone ci offre un messaggio di speranza che parte dalla passione e morte del Signore ma che diventa fonte della vita nuova offerta a chiunque crede”.

Il periodo per le visite

È possibile visitare la copia ogni giorno, pregare dinanzi ad essa e prepararsi così alla Pasqua, passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia. A chi verrà in visita (singolarmente in gruppo) verrà offerto un momento di illustrazione e spiegazione e di Preghiera, come anche la possibilità di prepararsi alla Pasqua nella celebrazione del Sacramento della Confessione.