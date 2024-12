Carabinieri Salerno, festività in sicurezza: intensificati i controlli sul territorio

Attenzione massima da parte dei carabinieri di Salerno al fine di garantire a cittadini e visitatori un Natale sereno e in sicurezza. In occasione delle festività sono stati potenziati i controlli sul territorio, con un generale rafforzamento delle misure di vigilanza.

Occhi puntati, in particolare, sui furti in appartamento, sulla somministrazione di bevande alcoliche a minori, sui fuochi di artificio. Dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Salerno, Capitano Gianluca Girardo arriva l’appello ai giovani, e non, alla maturità e a segnalare al 112 qualsiasi tipo di situazione anomala.