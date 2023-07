Carabinieri di Sapri intensificano i controlli estivi: in strada 30 pattuglie e 60 militari

Nella scorsa settimana, i Carabinieri della Compagnia di Sapri hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a contrastare la microcriminalità e prevenire la guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti, nei comuni costieri ad alto afflusso turistico. In risposta alle direttive del Col. Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, finalizzate a garantire un’ “estate sicura”, sono stati intensificati i controlli stradali, soprattutto nelle zone marittime e di villeggiatura, per far fronte al maggior traffico veicolare.

Coinvolgimento di numerose pattuglie

Il dispositivo straordinario ha coinvolto ben 30 pattuglie e 60 Carabinieri delle Stazioni, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia. Le attività di controllo sono state organizzate in diversi comuni costieri, tra cui Sapri, Vibonati, Santa Marina, Ispani, Camerota e Palinuro.

Controllo veicolare e identificazione di persone

Durante l’operazione, sono stati controllati 120 veicoli e sono state identificate 200 persone. Queste azioni hanno avuto lo scopo di individuare eventuali comportamenti illeciti e garantire la sicurezza nelle zone ad alta frequentazione turistica.

Sanzioni e denunce per violazioni al Codice della Strada

Il risultato dell’intenso servizio di controllo è stato l’irrogazione di 150 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Inoltre, 7 persone sono state denunciate per essere state sorprese alla guida sotto l’influenza dell’alcool, un comportamento estremamente pericoloso che mette a rischio la vita degli automobilisti e dei pedoni.