Capodanno in piazza a Vallo della Lucania con “Nostalgia90”

A Vallo della Lucania è tutto pronto per il Capodanno in piazza, evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Sansone, che promette di unire divertimento e musica per tutte le generazioni.

L’appuntamento

L’evento si terrà nella suggestiva cornice di Piazza Vittorio Emanuele II, dove, a partire dalle 23:30, si darà il via ai festeggiamenti per salutare il nuovo anno. Ad animare la serata sarà il format “Nostalgia90” con un dj set dal vivo che farà ballare la piazza con un mix irresistibile di musica anni ’70, ’80 e ’90. C’è grande attesa in Città per questo evento che punta a trasformare il cuore di Vallo della Lucania in una pista da ballo a cielo aperto, dove l’energia e l’entusiasmo saranno i veri protagonisti.

Un’occasione per accogliere il nuovo anno

Un’occasione perfetta per ritrovarsi, brindare insieme e accogliere con gioia l’anno che verrà. Un Capodanno che promette di essere speciale e che si inserisce nel ricco programma di iniziative natalizie che stanno illuminando Vallo della Lucania, regalando ai cittadini e ai visitatori momenti di condivisione e festa.