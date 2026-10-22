Attualità

Capodanno 2027 a Salerno: bando per il concerto in Piazza della Libertà

Salerno prepara la notte di San Silvestro in Piazza della Libertà. Pubblicato l'avviso pubblico per il concerto gratuito di fine anno: scadenze e dettagli.

Di:
Antonio Pagano
Concerto

Salerno rinnova il suo tradizionale appuntamento con gli eventi di fine anno, confermando una grande serata di spettacolo artistico e musicale in Piazza della Libertà per la notte del 31 dicembre.

L’Amministrazione comunale, attraverso il Settore Affari Generali, Turismo e Spettacolo, ha pubblicato l’avviso pubblico destinato all’acquisizione di proposte artistiche per il concerto di Capodanno. L’obiettivo dichiarato da Palazzo di Città è offrire alla cittadinanza occasioni di intrattenimento e socializzazione, arricchendo al contempo l’offerta turistica,promuovendo l’immagine della città e incentivando l’afflusso di visitatori.

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I requisiti per la presentazione delle proposte artistiche

Possono presentare la propria candidatura gli operatori economici, le agenzie di spettacolo, i soggetti organizzatori e gli altri operatori specializzati nel settore dell’intrattenimento, purché in possesso di adeguate competenze, esperienze e professionalità coerenti con l’iniziativa.

Le proposte artistiche e organizzative dovranno costituire un progetto unitario, completo di ogni elemento necessario alla realizzazione dell’evento. L’iniziativa dovrà inoltre essere ideata su misura per il contesto urbano e le peculiarità logistiche di Piazza della Libertà. Dal Comune precisano che lo spettacolo dovrà essere a ingresso completamente gratuito per tutti i partecipanti.

Modalità di partecipazione e scadenze dell’avviso pubblico

Le candidature dovranno pervenire all’Amministrazione comunale entro e non oltre le ore 12:00 del 4 novembre 2026.

La documentazione potrà essere inviata tramite raccomandata del servizio postale, posta celere o agenzia di recapito indirizzata all’Ufficio Archivio Generale del Comune di Salerno – via Roma, 84121 Salerno, oppure consegnata a mano direttamente presso la sede dell’Ufficio Archivio Generale a Palazzo di Città.

Il testo integrale dell’avviso e la relativa documentazione sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Salerno.

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