Capitello, incidente sulla SS18: 3 le automobili coinvolte e le persone ferite

Un nuovo incidente stradale si è verificato intorno alle 13 lungo la strada statale 18, nel tratto compreso nella frazione costiera di Capitello. Tre le automobili coinvolte nel sinistro: una Chevrolet completamente distrutta, un’Audi e una Renault Megane. Tre anche le persone rimaste coinvolte e che al momento dello scontro si trovavano alla guida delle loro autovetture.

Per una di loro, una donna, è stato necessario il trasferimento presso il vicino ospedale “Immacolata” di Sapri per le cure e i necessari accertamenti del caso. Sul luogo dell’incidente tempestivo l’arrivo degli uomini della Polizia Stradale di Sapri, agli ordine dell’Ispettore capo Silvio Riccio, per gli importanti rilievi del caso. In base a quest’ultimi sarà possibile stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti.

Traffico lungo l’arteria, si registrano disagi alla circolazione.