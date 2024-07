Incidente sulla Via del Mare, si ribalta con l’auto: illeso il conducente

Nella mattina di oggi, 15 luglio, sulla Via del Mare tra Castellabate e Agropoli, nei pressi di Laureana, si è registrato un nuovo incidente con il conducente di un’automobile che ha perso il controllo e si è ribaltata quasi interamente sulla carreggiata.

Sul luogo del sinistro si sono immediatamente precipitati i soccorsi con gli operatori del 118 che hanno prestato le prime cure del caso al malcapitato che, per fortuna, non ha riportato particolari ferite. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco per le operazioni di recupero del mezzo. Diversi i disagi alla circolazione in un orario di punta.

I carabinieri intanto sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. L’uomo alla guida del veicolo, una Volkswagen Touran, trasportava un gommone con un carrello e avrebbe impattato contro il muretto di recinzione della strada per poi ribaltarsi.