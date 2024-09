Capitaneria di porto di Salerno salva tartaruga caretta caretta

Un suggestivo salvataggio di una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stato compiuto oggi dagli uomini della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di Salerno, al comando del Capitano di Vascello Sirio Faè.

L’attività di salvataggio

La presenza della tartaruga è stata segnalata telefonicamente alla Sala operativa della Guardia Costiera, a circa 300 mt dall’imboccatura del porto di Salerno, che prontamente ha inviato sul posto la motovedetta CP 581. L’esemplare di circa 30/35 anni e di 100 cm di lunghezza, è stato individuato e liberato dall’equipaggio della unità della Guardia costiera dalla attrezzatura da pesca di tipo artigianale e non conforme denominato “FAD-Cannizzo” in cui era impigliato l’esemplare che ha prontamente ripreso a nuotare in libertà. L’attrezzattura da pesca non regolamentare è stata invece sequestrata.

Le attività della Guardia Costiera

L’attività di recupero effettuata si inserisce nella più ampia funzione della Capitaneria di porto – Guardia Costiera di salvaguardia dell’ambiente marino e della fauna maurina, in particolare, di animali appartenenti a specie protette come le tartarughe marine che, soprattutto a causa di interazioni con attività poste in essere dall’uomo, rischiano di subire una drastica diminuzione nei nostri mari.

Proprio per questo, la Capitaneria di porto di Salerno invita a segnalare sempre il rinvenimento di esemplari di specie marine protette in difficoltà, al fine di permetterne il recupero e la reintroduzione nel loro habitat naturale.