Capaccio, stop all’impianto a biomasse. Cammarano: “Poca trasparenza del progetto” | VIDEO

La Bioenergy Capaccio srl avrebbe rinunciato alla realizzazione dell’impianto a biogas previsto in Via Tempa di Lepre nel comune di Capaccio Paestum e la notizia è stata accolta positivamente dai cittadini e dal gruppo di attivisti capaccesi “Cittadinanza attiva” che nei mesi scorsi si erano riuniti per chiedere delucidazioni anche in merito all’impatto ambientale e urbanistico che l’impianto avrebbe avuto sul territorio esponendo non pochi timori sull’opera.

“Un importante risultato a tutela del territorio”

A sollevare dubbi e timori sulla questione e ad inoltrare interrogazioni agli amministratori del Comune di Capaccio Paestum, nel corso del tempo, anche il presidente della Commissione Aree Interne della Regione Campania, Michele Cammarano, del M5S, che ha ritenuto la notizia dello stop alla realizzazione dell’impianto, un importante risultato a tutela del territorio vista la poca trasparenza su tanti aspetti del progetto. Ai microfoni di InfoCilento, Cammarano, ha fatto il punto della situazione.