Capaccio Scalo e Cafasso, al via interventi di rigenerazione urbana

Al via stamattina, sabato 20 maggio, i lavori di Rigenerazione Urbana della Città di Capaccio Paestum per un importo complessivo di 5,5 milioni di euro. Il progetto è finanziato con fondi europei del PNRR. La riqualificazione interesserà diverse zone della città, con particolare attenzione al centro di Capaccio Scalo.

Gli interventi in programma

Uno dei principali interventi riguarderà Viale della Repubblica, dove saranno realizzati nuovi marciapiedi lungo l’asse stradale. Inoltre, verrà potenziata la pubblica illuminazione mediante l’installazione di nuovi pali e la sostituzione di quelli esistenti.

Le aree verdi esistenti saranno riqualificate con nuove piante e nuovo arredo urbano. In via Italia ’61, invece, si procederà alla realizzazione di marciapiedi, all’installazione di un nuovo e moderno arredo urbano e al completo rifacimento della pavimentazione stradale.

Le opere in Piazza Santini

A Piazza Santini i lavori prevedono il completo rifacimento dei marciapiedi esistenti, il potenziamento della pubblica illuminazione con nuovi pali e la sostituzione di quelli esistenti, l’installazione di un nuovo arredo urbano e il rifacimento della pavimentazione stradale. È importante sottolineare che tutti questi interventi saranno armonizzati con il progetto di via Magna Graecia, che è già in fase di completamento.

Il progetto per Cafasso

Nel borgo di Cafasso, invece, si prevede il potenziamento della pubblica illuminazione, la riqualificazione delle aree verdi con nuove piante e nuovi elementi di arredo urbano, tra cui nuove pensiline. Inoltre, sarà realizzata una piazza di fronte alla chiesa e si provvederà a spostare la viabilità esistente.

Il commento del sindaco

«Intercettare ed essere in grado di spendere i fondi del PNRR richiede grande lavoro ma è un’occasione che noi amministratori abbiamo il dovere di cogliere – dichiara il sindaco Franco Alfieri – L’intervento di rigenerazione urbana che abbiamo avviato oggi è finanziato proprio con questi fondi per 5,5 milioni di euro e prevede una serie di interventi, a Capaccio Scalo e a Cafasso, che avranno un impatto importante sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini. Saranno infatti riqualificati circa 50 mila metri quadri di centro urbano creando spazi nuovi, arricchendone altri di aree rinverdite con nuovi elementi di arredo urbano, e dando un volto più bello e maggiore funzionalità ai luoghi di interesse. Inoltre, in fase di progettazione ma già finanziati, lavori analoghi per Ponte Barizzo, Santa Venere, Torre, Licinella e Spinazzo».