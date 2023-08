Capaccio: portano via risciò da un lido. I proprietari: “Restituitelo e non denunceremo”

Portano via risciò ma vengono immortalati dalle telecamere. Protagonisti in negativo sarebbero alcuni giovani di Agropoli. L’episodio si è verificato sul Lungomare di Capaccio Paestum.

Stando alle ricostruzioni una comitiva avrebbe portato via il risciò da un noto stabilimento balneare forse per tornare a casa.

Le immagini riprese dalle telecamere

L’episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e gli stessi giovani, fatto ancora più grave, avrebbero pubblicato le immagini “dell’impresa” sui social.

L’appello dei proprietari

I proprietari del lido stanno attendendo a sporgere denuncia nella speranza che i giovani si ravvedano e restituiscano il mezzo. Sui social è stato lanciato un appello.