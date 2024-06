Siamo agli sgoccioli, ancora qualche settimana è l’estate 2024 entrerà nel vivo. Per questo motivo abbiamo raggiunto Mattia Calvelli, l’amministratore di Acque Sicure Srls, che ci ha spiegato come sta preparando i suoi ragazzi in vista dei prossimi mesi.

La sua società si occupa di servizi per stabilimenti balneari, in modo particolare di servizi di salvataggio.