Capaccio Paestum, violento impatto tra due auto alla Laura

Uno spaventoso incidente si è verificato intorno alle ore 18:15 nel Comune di Capaccio Paestum.

Il sinistro

Il sinistro è avvenuto in Via Laura nei pressi dell’Hotel Residence Oleandri tra due autovetture una Ford e una Alfa Romeo 156.

Tre le persone all’interno della Ford e una all’interno dell’Alfa, tutte residenti nel territorio capaccese.

Non si conoscono al momento le cause dell’incidente, che sono ancora da accertare.

I soccorsi

Sono giunti prontamente sul posto i sanitari del 118 e la Polizia Municipale.

Nonostante lo spavento non si registrano feriti gravi, anche se le persone a bordo della Ford sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Gli agenti, guidati dal capitano Sofia Strafella, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.