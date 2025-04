Capaccio Paestum vara piano alienazioni: in vendita 144 beni per 3,4 milioni

Il Comune di Capaccio Paestum punta a incassare oltre 3,4 milioni di euro nel triennio 2025-2027 attraverso la vendita di 144 beni ritenuti non funzionali all’attività amministrativa. Il piano di alienazione e valorizzazione è stato approvato dal commissario straordinario Davide Lo Castro. Tra i beni in vendita figurano immobili, terreni e fabbricati dislocati su diverse aree del territorio comunale.

Focus sulla vendita e valorizzazione di aree specifiche

Una parte significativa del piano riguarda 14 immobili già oggetto di bando di gara nel biennio 2024-2025, per un valore complessivo di 537mila euro. Un’attenzione particolare è rivolta anche all’area Pip di località Sabatella, dove sono in vendita otto terreni con una previsione di introito di 1,2 milioni di euro. I restanti 136 beni, sparsi sul resto del territorio comunale, dovrebbero generare ulteriori 2,2 milioni di euro circa.

Tipologia e localizzazione degli immobili in vendita

L’elenco dei beni in vendita è variegato e comprende terreni, canalette di irrigazione, fabbricati, locali commerciali e depositi. La maggior parte di questi immobili si trova in aree periferiche come Gromola, Fornilli, Laura e altre località. I prezzi variano significativamente, partendo da circa mille euro per pochi metri quadrati di terreno a Capo di Fiume fino a circa 231mila euro per 3.900 metri quadrati edificabili a Licinella. Sono inoltre disponibili diversi terreni a Ponte di Ferro, Capaccio capoluogo, Foce Sele e Laura, oltre a fabbricati e locali commerciali a Gromola e Fornilli.

Beni da valorizzare: campeggi e complessi immobiliari

Il piano prevede anche la valorizzazione di alcuni beni per un valore complessivo di circa 255mila euro. Tra questi figurano strutture ricettive come il Camping Villaggio Nettuno, il compendio immobiliare Clorinda, il compendio immobiliare campeggio Giglio Srl (ex Hera Argiva), il Camping Athena e il camping Ulisse. Sono inclusi anche il compendio immobiliare residence degli Oleandri e un’area adibita a parcheggio in località Varolato. I valori di locazione di questi beni variano dai circa 3.000 euro del compendio Clorinda fino agli 84.300 euro dell’Ulisse. Gli altri valori di locazione sono: circa 58.000 euro per il Camping Nettuno, 44.000 euro per il Giglio, 45.400 euro per il camping Athena, 16.800 euro per il compendio Oleandri e 5.500 euro per l’area parcheggio a Varolato.