Capaccio Paestum, tre auto coinvolte in un incidente sulla SS 18. Donna trasportata al Ruggi

Poteva essere drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto questa sera, verso le ore 19:00, sulla SS 18 a Capaccio Paestum.

La dinamica

Nel sinistro, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte tre auto. Ad avere la peggio sarebbe una donna che ha riportato un trauma cranico, ma per fortuna non è in pericolo di vita.

La donna è stata trasportata presso l’ospedale Ruggi D’Aragona di Salerno per essere affidata alle cure dei sanitari dall’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum giunta sul posto.

Sul luogo del sinistro tempestivamente sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale al comando di Sofia Strafella per i rilievi del caso.

L’incidente ha causato lunghe code e un grande spavento tra i presenti.