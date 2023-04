Capaccio Paestum tra le località italiane più visitate nel weekend di Pasqua

Pasqua rappresenta un momento ideale per trascorrere un weekend lungo e visitare luoghi nuovi o ritornare in quelli già noti. Ma quali sono le località italiane più amate dagli italiani in questa festività?

Top 30 destinazioni per Pasqua

Holidu, uno dei portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza più importanti d’Europa, ha stilato una classifica delle 30 località italiane più gettonate per Pasqua. A livello mondiale domina Parigi, seguita da Roma e Barcellona.

Tra le prime posizioni in Italia troviamo, oltre la Capitale, Firenze, Venezia, Napoli, Milano, Bologna, Torino e Verona. Ma non solo: la lista include anche località meno note ma altrettanto affascinanti, come ad esempio Siena, Lucca, Matera, Treviso e Assisi.

I dati delle regioni

Liguria regina del ponte pasquale con 4 mete. Toscana ed Emilia-Romagna seguono con 3.

La Liguria piazza ben 4 località nella top 30, tra cui Alassio unica in top 10. Diano Marina 16ma, Finale Ligure 19ma e La Spezia 22ma.

La Toscana di località ne piazza 3 nella classifica di cui ben 2 in top 10 (Firenze sesta e Viareggio nona), oltre al 14mo posto di Siena.

Stesso numero per l’Emilia-Romagna: oltre a Bologna ottava, anche Rimini 21ma e Riccione 24ma.

Una località ciascuna per Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta, Sicilia e Umbria.

Il dato di Capaccio Paestum

Sono 2 le località ciascuna per Campania e Friuli-Venezia Giulia: Udine e Lignano Sabbiadoro per la seconda, Napoli e Capaccio Paestum per la prima.

La città dei templi si inserisce tra le grandi località di vacanza italiane, grazie anche all’area archeologica di Paestum. I due siti infatti hanno fatto registrare numeri notevoli come certificato dal Ministero della Cultura. Nel giorno di Pasqua si sono contati 1.727 visitatori, mentre a Pasquetta si è sfiorata quota 3mila (2.808).

Il numero medio di persone e il prezzo medio delle case vacanze

Holidu non si è limitata a stilare una classifica delle località più amate dagli italiani per Pasqua, ma ha anche fornito alcune informazioni utili per la prenotazione di case e appartamenti vacanza.

Le prime due città più costose sono estere: ben 328 euro a notte in media per soggiornare a Parigi, 261 invece ad Barcellona. Seguono le 4 città italiane più care: Roma con 232 euro, Breuil-Cervinia con 231 seguite da Firenze con 230 euro e Livigno con 217 euro a notte a persona. Le altre 2 destinazioni sopra il muro dei 200 euro sono Palma di Maiorca con 211 euro e Milano con 208. Al di là di queste 8 località, tutte le altre sono comprese tra i 100 e i 200 euro a notte a persona. Tutte tranne due, le uniche al di sotto del muro dei 100 euro: le località più economiche sono, infatti, Marina di Ragusa con soli 94 euro di media a notte a persona, mentre chiude Capaccio Paestum: per visitare i resti della città in cui il tempo si è fermato, occorreranno in media soli 91 euro a notte a persona.