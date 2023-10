Capaccio Paestum, torna la paura dei ladri: segnalazioni da diverse frazioni del comune

Un uomo, sospettato di essere un ladro, si aggira indisturbato nei pressi delle abitazioni private di Capaccio Paestum, in particolare in quelle delle località Laura e Torre di Paestum da cui, nel corso del tempo, avrebbe rubato diversi oggetti di valore. Le segnalazioni arrivano da numerosi cittadini e l’ultima, con tanto di foto che riprende l’uomo, a quanto pare di giovane età e di nazionalità straniera, mentre si trattiene sul balcone di una casa del posto, risale solo ad un giorno fa. Si tratterebbe di una persona già nota nella zona per la sua condotta. Segnalazioni di furti arrivano anche dalla frazione di Ponte Barizzo.

Le segnalazioni

“Dalla casa di mia madre, la scorsa settimana, i ladri hanno portato via oro, orologi, scarpe e pc e sono tornati una seconda volta per portare via degli attrezzi di lavoro come trapano e motosega” ha dichiarato un’abitante del luogo. Segnalazioni che hanno riacceso la paura dei ladri tra la popolazione che chiede controlli, da parte delle volanti delle forze dell’ordine, più serrati e costanti specie nelle ore notturne e nelle zone particolarmente isolate. “Nella zona ci sono pochi controlli e nel corso del tempo, a causa dei ladri, nella nostra casa estiva abbiamo subito diversi danni” ha fatto sapere una donna.

Cittadini chiedono maggiori controlli

“Le forze dell’ordine dovrebbero essere più presenti anche perché sul territorio ci sono tante attività produttive e ricettive da tutelare e a cui garantire la possibilità di lavorare nella massima sicurezza” ha affermato un altro residente che ha invitato le istituzioni locali ad intervenire quanto prima.