Capaccio Paestum, tentato furto alla stazione di servizio. Ladri si danno alla fuga

Torna l’incubo dei ladri a Capaccio Paestum: durante la notte appena trascorsa i ladri hanno preso di mira la stazione di servizio sita sulla SS 18, in località Gromola Varolato.

Il colpo non è andato a buon segno grazie all’intervento tempestivo degli addetti alla vigilanza notturna.

I malviventi

I malviventi, tre e tutti dal volto coperto, erano riusciti a prelevare circa duecento euro dal registratore di cassa del tabacchi dell’area di servizio e stavano per portare via sigarette, gratta e vinci ed altri beni di valore, ma resisi conto che sul posto stessero per arrivare gli operatori addetti alla vigilanza, hanno abbandonato tutto e si sono dati alla fuga.

Con ogni probabilità i tre hanno scorto l’arrivo dell’auto della società La Torre.

I tre malviventi, giunti sul cavalcavia vicino, forse nel tentativo di fermare l’auto della vigilanza oramai sulle loro tracce, hanno lanciato uno scalpello di ferro, finito sull’auto de La Torre.

Sul posto

Subito sono stati allertati i carabinieri della Stazione di Agropoli, agli ordini del Capitano Giuseppe Colella, che, giunti sul posto, hanno avviato le indagini del caso e stanno ora ricostruendo l’accaduto anche nel tentativo di rintracciare i tre uomini incappucciati.